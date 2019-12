La famiglia di Simone Biles si allarga, ma non si tratta affatto di un bambino in arrivo. La ginnasta più vincente della storia infatti ha deciso di farsi un regalo alquanto singolare, accogliendo in famiglia ‘Versace’, un pitone domestico bianco e dorato.

Una new-entry che va ad aggiungersi a Lilo, bulldog francese già di proprietà dell’atleta americana. Ecco la foto postata da Simone sui suoi canali social, perfetta per far conoscere Versace ai suoi followers:

