Si è tenuta questa mattina la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al Coni. Presente anche la campionessa del mondo dei 1500 stile libero Simona Quadarella, reduce da una splendida avventura agli Europei in Vasca Corta e agli Assoluti italiani di Riccione.

La giovane atleta è pronta e concentrata adesso per disputare la sua prima rassegna a cinque cerchi: “Tokyo sarà la mia prima Olimpiade, ci arrivo da campionessa del mondo nei 1500 e cercheremo di prepararci al meglio, sia sui 1500 e negli 800. Katie Ledecky è la più forte, per ora è parecchio più forte ma anche noi ci arriveremo preparati. Senza timori e paure, avremo voglia di divertirci. “Pochi giorni fa, a Riccione, ho strappato il pass per la mia prima olimpiade, è stato incredibile. E sapere di essere già qualificata mi tranquillizza per la preparazione che sara’ di 7 mesi, da qui a luglio“, ha dichiarato Simona Quadarella.

