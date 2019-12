Vincenzo Nibali si sta allenando nella sua Sicilia, precisamente in quel di Siracusa, per preparare insieme alla Trek Segafredo la stagione 2020. A dimostrazione del forte legame che l’isola ha con il suo campione, proprio dalla Sicilia, nei prossimi giorni, arriverà un importante riconoscimento per lo ‘Squalo. Martedì infatti, Vincenzo Nibali riceverà la cittadinanza onoraria del comune di Solarino, teatro della sua prima vittoria da allievo nel 1998 (Coppa San Paolo Apostolo).

Valuta questo articolo