Maria Sharapova ha intenzione di tornare ai vertici del tennis mondiale nel 2020. La sua stagione è di fatto già iniziata con la vittoria sulla Tomljanovic nell’incontro esibizione in quel di Abu Dhabi, adesso la tennista russa si concentrerà sulla stagione australiana, che culminerà con gli Australian Open, primo Slam della stagione. “Per il 2020 una delle mie maggiori sfide sarà avere un calendario stabilito e ben programmato. Non vedo l’ora di andare in Australia e vedere come vanno le cose, voglio vedere il mio corpo come rimane in competizione. Nel 2019 ho giocato molto poco (record 8-7). L’inizio stagione e gli infortuni sono stati una delle parti più difficili dell’anno, proprio quando pensavo di iniziare finivo per fermarmi. Devo dire che, anche se non ho giocato, ho sempre lavorato duramente“, le parole di Masha riportate da TennisWorld.

La bella Sharapova ha intenzione di prendere esempio da uno dei migliori nel programmare la propria stagione, vale a dire Rafa Nadal: “Sono rimasta davvero sorpresa dalla sua carriera e penso che parte del suo successo alla sua età sia dovuto all’intelligenza di programmare il suo calendario. Per giocare il suo tennis devi giocare molte gare, ma devi essere completamente sano per farlo.

In questo è sicuramente qualcosa che posso imparare da lui. Obiettivi? È difficile dirlo. Vedendo dall’esterno tutti mi vorrebbero in competizione per la vittoria di un Grande Slam ed anche io vorrei riprovare quella gioia. Ma al momento sono consapevole che non posso prefiggermi particolari obiettivi“.

Valuta questo articolo