Maria Sharapova ha deciso, non prenderà parte alle Olimpiadi di Tokyo del 2020. La tennista russa parteciperà al World Team Tennis che si disputerà in concomitanza col torneo olimpico, come rivelato dall’account Twitter degli Orange County Breakers, franchigia di Newport Beach che parteciperà al torneo. Si tratta di una competizione dedicata ai team statunitensi, alla quale Masha ha già partecipato in passato. Dunque niente Olimpiadi 2020 per la tennista russa, quelle di Londra 2012 resteranno le uniche Olimpiadi alle quali la Sharapova parteciperà in carriera, data la squalifica del 2016 e la scelta di partecipare al World Team Tennis nella prossima estate.

🚨 BREAKING NEWS 🚨@MariaSharapova is returning for her 8th season with the Orange County Breakers in 2020! Season tickets are on-sale now, visit https://t.co/ILPmqUtFxj for more info! pic.twitter.com/8LFAPR0lAB — Orange County Breakers (@BreakersTennis) December 5, 2019

