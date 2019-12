Josip Ilicic non prenderà parte al match di Champions League tra Shakhtar Donetsk e Atalanta, in programma mercoledì a Kharkiv e valido per l’ultima giornata del Girone C.

L’attaccante sloveno, uscito alla mezz’ora della sfida con l’Hellas Verona, ha riportato un’elongazione al flessore della coscia destra, che lo ha escluso dalla trasferta europea. Ilicic dunque domani non salirà sull’aereo per l‘Ucraina, proseguendo il suo programma di recupero a Bergamo.

