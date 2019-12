Boxing Day con una sorpresa davvero sgradita per i tifosi dell’Empoli. Durante la trasferta in casa del Cosenza, i toscani si sono visti non convalidare un gol a dir poco clamoroso. Il tiro di Ricci ha sbattuto sulla traversa, finendo poi nettamente in rete, ma rimbalzato successivamente fuori. La dinamica di quanto accaduto ha tratto in inganno la terna arbitrale che ha fatto proseguire il gioco come se niente fosse: dalle immagini successive però si vede il pallone ben oltre la linea. Inutile sottilineare come sia scoppiata la polemica sull’assenza della gol line technology che avrebbe aiutato l’arbitro a prendere la scelta corretta. C’è ancora qualcuno che si dice contrario alla tecnologia nel calcio?

🇮🇹 Italy | Serie B

Cosenza 1:0 Empoli 100% Goal By Samuele Ricci Samuele Ricci kicks from distance, the ball hits the crossbar and crosses the entire goal line, but the referee does not assign the Goal ❌#COSEMP | #CosenzaEmpoli pic.twitter.com/MDOh0cplMU — TOP TALENTS SCOUT (@talents_scout) December 26, 2019

