Big match nel pomeriggio della 13ª Giornata di Serie A fra Venezia e Olimpia Milano due squadra protagoniste al vertice del campionato italiano nelle ultime stagioni, ma che quest’oggi si affrontano in situazioni di classifica differenti. L’Umana Reyer arranca a centro classifica, a 4 punti dalla zona Playoff, l’Olimpia prova a spodestare Sassari dal secondo posto alle spalle della Virtus Bologna. Secondo posto che la squadra di coach Messina riagguanta temporaneamente, in attesa della gara dei sardi, battendo 70-71 Venezia. Un successo di misura dell’Olimpia Milano trascinata dal solito Sergio Rodriguez autore di 19 punti. Sono 17 invece i punti di Austin Daye, best scorer dei veneti.

