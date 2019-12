Dopo i successi della Virtus Bologna, sempre al comando del campionato e di Roma che consolida il suo piazzamento Playoff, del sabato, quest’oggi la 13ª Giornata di Serie A prosegue con diverse partite importanti, in grado di ridisegnare la classifica. Sassari e Milano tengono il passo della capolista con una vittoria per parte: i sardi battono la Fortitudo Bologna trascinati dai 16 punti e 6 rimbalzi di Vitali; la formazione meneghina batte Venezia in trasferta grazie ai 19 punti di Rodriguez.

Cremona perde in trasferta a Pistoia e manca l’occasione di staccarsi dal gruppo di 5 squadre a quota 14 in piena bagarre Playoff, alle quali non si aggiunge Treviso sconfitta da Cantù. I veneti vengono raggiunti da Varese e Reggio Emilia: Ferrero trascina con 27 punti la formazione lombarda al successo su Pesaro; gli emiliani invece battono Trieste grazie ai 17 punti di Mekel.

Risultati 13ª Giornata Serie A:

Virtus Bologna-Brindisi 99-87

Trento-Roma 82-88

Sassari-Fortitudo Bologna 86-80

Venezia-Olimpia Milano 70-71

Reggio Emilia-Trieste 87-86

Varese-Pesaro 103-87

Cantù-Treviso 77-74

Pistoia-Cremona 84-71

Classifica 13ª Giornata Serie A:

1 Virtus Bologna 22

2 Olimpia Milano 18

3 Sassari 18

4 Brindisi 14

5 Roma 14

6 Brescia 14

7 Cremona 14

8 Fortitudo Bologna 14

9 Treviso 12

10 Reggio Emilia 12

11 Varese 12

12 Venezia 10

13 Cantù 10

14 Trento 10

15 Pistoia 8

16 Trieste 6

17 Pesaro 0

