Match scoppiettanti, atmosfera Natalizia e tanto, tanto basket. La 14ª Giornata di Serie A regala verdetti importanti sui parquet di tutta Italia. Il principale è il secondo stop stagionale della Virtus Bologna sconfitta in casa di Sassari: nonostante i 22 punti e 10 assist di Teodosic i sardi si impongono trascinati dai 18 punti di Pierre.

Sassari si trova adesso a 22 punti, 2 in meno di Bologna, ma gli stessi dell’Olimpia Milano (con una gara in più) che quest’oggi ha avuto la meglio su Trento grazie agli 11 punti di Amedeo Della Valle. In zona Playoff Cremona ha battuto Varese (21 punti di Akele), mentre Brescia ha avuto la meglio su Roma (17 Silins). La Fortitudo Bologna di Sims (17 punti e 17 rimbalzi) batte Brindisi nello scontro diretto ed effettua il sorpasso in classifica. Nelle altre gare di giornata Pistoia batte Pesaro, Venezia vince sul campo di Regigo Emilia e Cantù su quello di Trieste.

Risultati Serie A Basket 14ª Giornata

Cremona-Varese 93-72

Pistoia-Pesaro 91-79

Sassari-Virtus Bologna 91-77

Fortitudo Bologna-Brindisi 78-72

Olimpia Milano-Trento 81-69

Reggio Emilia-Venezia 85-104

Trieste-Cantù 86-96

Roma-Brescia 53-83

Classifica Serie A Basket 14ª Giornata

1 Virtus Bologna 22

2 Olimpia Milano 20

3 Sassari 20

4 Brescia 16

5 Cremona 16

6 Fortitudo Bologna 16

7 Brindisi 14

8 Roma 14

9 Venezia 12

10 Treviso 12

11 Reggio Emilia 12

12 Cantù 12

13 Varese 12

14 Trento 10

15 Pistoia 10

16 Trieste 6

17 Pesaro 0

