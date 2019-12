Continua lo spettacolo della 14ª giornata di Serie A di pallacanestro: sorride Pistoia! La OriOra ha infatti battuto nel lunch match di questa domenica pre natalizia il Basket Pesaro, col punteggio di 91-79. 32 punti per Petteway, protagonista assoluto tra i padroni di casa, mentre a Pesaro non sono bastati i 21 punti di Pusica. Pesaro dunque non si smuove dall’ultimo posto in classifica, a 0 punti, mentre Pistoia sale a quota 10.

Valuta questo articolo