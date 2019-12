L’Olimpia Milano torna al secondo posto in classifica ricacciando alle sue spalle la Fortitudo Bologna vincitrice nell’anticipo del sabato contro Trento. La formazione milanese batte Pesaro in trasferta 65-71 trascinata dall’ottimo Sergio Rodriguez autore di 16 punti e 6 assist. Per Milano è l’ottavo successo in campionato, nonché il terzo consecutivo.

