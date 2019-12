Una vittoria sotto l’albero per i tifosi dell’Olimpia Milano. Al Mediolanum Forum si respira aria di festa, confermata dal successo ottenuto su Trento 81-69. Della Valle best scorer di giornata per l’Olimpia Milano con 11 punti all’attivo, uno in più del terzetto Micov-White-Rodriguez con 10 punti a testa. Blackmoon ne firma 16 ma non evita il ko di Trento. La formazione di coach Messina accorcia in classifica sulla Virtus Bologna che, sconfitta da Sassari, dista ora solo 2 punti (con una gara in meno).

