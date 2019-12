Dopo l’anticipo di ieri sera, prosegue oggi la 12ª giornata del campionato di Serie A di basket. Nel lunch match a trionfare è stato il Brescia, che ha mandato al tappeto, davanti al pubblico di casa, Pistoia. Il match è terminato col punteggio di 86-74 con i bresciani che si sono subito portati in vantaggio, gestendolo sempre per il resto della partita.

Una splendida vittoria per Brescia, che in attesa dei risultati della altre partite, sale al terzo posto in classifica.

Valuta questo articolo