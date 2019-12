Fine anno col botto in Serie A, con il big match della 15ª Giornata che ha messo di fronte Virtus Bologna e Olimpia Milano in una delle sfide più attese della stagione. La squadra emiliana si conferma la prima della classe con una netta prova di forza nella quale si impone sui ragazzi di coach Messina per 83-70. Decisive le prestazioni di Vince Hunter, autore di 19 punti e del solito Milos Teodosic che firma 15 punti uniti a 5 rimbalzi e 6 assist. A Milano non bastano i 16 punti di Micov e i 19 di Sergio Rodriguez, l’ultimo ad arrendersi in un testa a testa con Teodosic che profuma di Eurolega e trionfi.

Valuta questo articolo