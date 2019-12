Serata speciale per coach Pozzecco: la Dinamo Sassari si è aggiudicata stasera il posticipo della 16ª giornata di Serie A contro Cremona. La squadra sarda ha trionfato davanti al suo pubblico, col punteggio di 84-74, assicurandosi il secondo posto della classifica, alle spalle solo della Virtus Bologna. Cremona incassa il secondo ko consecutivo, rimanendo però ancora in corsa per le Finale Eight di Coppa Italia.

