Serie A Basket – Cremona e Bologna super: le V Nere ancora imbattute

La Virtus Bologna ancora imbattuta: Cremona trionfa nel posticipo dell’11ª giornata

Si sono appena conclusi i posticipi della domenica sera dell’11ª giornata di Serie A. Pesaro è stata messa al tappeto da Cremona, davanti al pubblico di casa, col punteggio di 63-74.

Sorride la Virtus Bologna, che grazie al successo casalingo, per 89-70, contro Cantù, conferma il suo primato in classifica, in solitaria a punteggio pieno, con 20 punti senza ancora nessuna sconfitta.

