Serena e Venus Williams si stanno godendo un po’ di meritato riposo al termine di una stagione molto provante dal punto di vista fisico. In attesa di tornare in campo nel 2020, le due tennista sono in vacanza assieme e nelle scorse ore si sono “esibite” in un balletto sul proprio yacht, messo in mostra sui profili social delle due tenniste. Insomma, un po’ di relax prima di rituffarsi nel mondo del tennis, in vista di una stagione 2020 che potrebbe essere quella del ritorno al top del seeding femminile per Serena dopo un’annata ricca di problemi che l’hanno un po’ frenata.

