Andreas Seppi, come tutti i suoi colleghi in questa fase della stagione sportiva, si sta preparando in vista della stagione australiana, quella che dà il definitivo “via” all’annata 2020. Il tennista azzurro, prima di volare al caldo australiano, si sta allenando in quel di Denver, dove ha deciso di far visita alla squadra di hockey dei Colorado Avalanche.

Un tennista alle prese con la mazza da hockey? Sì, ma a Seppi è venuta in mente anche un’altra idea, ben più particolare, vale a dire quella di sfidare il portiere dei Colorado Avalanche con racchetta e palle da tennis alla mano. Nonostante la potenza dei tiri di Andreas, il portiere di hockey se l’è cavata molto bene… ecco il video delle “giocate” di Seppi sul ghiaccio.

Cosa succede se unisci #tennis e #hockey su ghiaccio?

E come se la sarà cavata Seppi? 🤣 pic.twitter.com/wJcFc6USVg — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) December 16, 2019

