Gary Lineker è ricordato come uno dei più grandi bomber del calcio inglese, non soltanto per quanto riguarda il lato sportivo. L’ex attaccante del Leicester ha avuto anche grande successo con le donne. Nel corso del suo podcast personale, Lineker ha raccontato un particolare episodio hot che lo ha visto protagonista insieme a quella che sarebbe diventata sua moglie.

Ai tempi di quando ancora giocava, Lineker fu sorpreso a fare sesso in macchina da un tifoso che lo riconobbe e andò a bussargli al finestrino: “tornando ai miei primi tempi, quando guadagnavo 100 sterline a settimana e uscivo con quella che sarebbe diventata la madre dei ragazzi, avevo una macchina personalizzata. Ho avuto una Fiat Uno con ‘Gary Lineker Drives’ dappertutto in grandi lettere. È stato imbarazzante. Un giorno abbiamo trovato una stradina di campagna e ‘bam, bam, bam’, e tutto cominciò. Improvvisamente sentiamo bussare al finestrino e qualcuno disse ‘Gary, sappiamo che sei lì, ragazzo’. Non sono riuscito a finire in quell’occasione!“.

Valuta questo articolo