Petra Vlhova si è aggiudicata la prima gara femminile stagionale di slalom parallelo andata in scena sulla pista svizzera di St. Moritz. La slovacca ha battuto nella finalissima la svedese Annna Swenn Larsson, bruciata per due centesimi. Sul gradino più basso del podio c’è Franziska Gritsch, brava nel superare la slovacca Meta Hrovat di dodici centesimi. Buon sesto posto per Federica Brignone arrivata fino alla Small Final, dove è stata sconfitta dalla canadese Laurence St-Germain. Nel bilancio finale pesa l’errore dopo un saltino nella sfida ai quarti di finale contro la Gritsch, errore che non le ha permesso di arrivare a giocarsi le sue chance per un piazzamento tra le prime quattro. La valdostana può comunque sorridere: grazie ai 40 punti di oggi, è salita al secondo posto nella classifica generale, dietro solo alla campionessa americana Mikaela Shiffrin.

Il percorso di Marta Bassino e Irene Curtoni si è fermato invece agli ottavi, con la sciatrice di Cosio Valtellino, protagonista di una ottima qualifica, eliminata per un piccolo errore a quattro porte dal traguardo. Non è andata oltre i sedicesimi Sofia Goggia, fermata dalla tedesca Lena Duerr, più veloce di due centesimi. Martina Peterlini, Roberta Midali e Lara Della Mea non si sono qualificate per la fase ad eliminazione diretta, con quest’ultima rimasta fuori nonostante il secondo posto nella manche finale.

“Penso di essermela cavata piuttosto bene in partenza – ha detto Brignone -. Forse ho preteso un po’ troppo, volevo avere la mia avversaria sempre al mio fianco e sono cascata più volte nello stesso errore. Ho provato ad abbattere i pali della parte bassa e invece avrei dovuto solo passarci intorno alla ‘vecchia’ maniera e sarei passata indenne. C’è ancora da lavorarci, ma è divertente ed è stato tosto: tantissime manche con pochissimo tempo per il recupero. Sono soddisfatta del mio week-end e spero di proseguire allo stesso modo“.

Ordine d’arrivo PSL Cdm St. Moritz (Sui):

1. VLHOVA Petra SVK

2. SWENN LARSSON Anna SWE

3. GRITSCH Franziska AUT

4. HROVAT Meta SLO

5. ST-GERMAIN Laurence CAN

6. BRIGNONE Federica ITA

7. HAVER-LOESETH Nina NOR

8. BUCIK Ana SLO

