Dopo avere saltato la tappa di Lillehammer, la squadra di Coppa del mondo è pronta a lanciarsi nel prossimo appuntamento sulle nevi svizzere di Davos. In programma una sprint a tecnica libera sabato 7 dicembre e una 10 km femminile e una 15 km maschile sempre in passo pattinato domenica 8 dicembre. Il direttore tecnico MArco Selle ha comunicato le formazione che gareggeranno in ciascuna specialità.

Nelle sprint saranno impegnati Greta Laurent, Lucia Scardoni e Francesca Franchi fra le donne e Federico Pellegrino (cinque podi fra cui due vittorie sulla pista elvetica), Francesco De Fabiani, Stefan Zelger, Michael Hellweger, Stefano Dellagiacoma e Davide Graz. Nelle gare sulla distanza si cimenteranno invece Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Stefan Zelger, Paolo Fanton e Lorenzo Romano fra gli uomini ed Elisa Brocard, Caterina Ganz, Francesca Franchi, Ilaria Debertolis e Sara Pellegrini.