Tripletta russa nella 15 km a tecnica libera maschile di Dobbiaco, terza tappa del Tour de Ski. Sergey Ustiugov ha mantenuto fede al pronostico che alla vigilia lo vedeva favorito, precedendo sul traguardo i connazionali Ivan Yakimushkin di 22″6 e Alexander Bolshunov di 29″ e relegando al quarto posto lo svedese Calle Halfvarsson e al quinto Hans Holund, primo norvegese di giornata. Johannes Klaebo, maglia gialla di leader del torneo, non è andato oltre il diciassettesimo posto a 1’11” e retrocede al terzo posto nella classifica generale, a 37″ da Ustiugov che diventa l’uomo da battere, con un vantaggio di 27″ su Bolshunov.

Giornata senza squilli per gli italiani: Giandomenico Salvadori ha concluso al 40simo posto, a quasi 2′ dal vincitore, una posizione meglio di Francesco De Fabiani, che aveva cominciato con buon piglio, ma ha perduto terreno chilometro dopo chilometro. Mikael Abram è finito 56simo, Federico Pellegirno 68simo, Stefan Zelger 69simo e Maicol Rastelli 72simo. Mercoledì 1 gennaio il programma prevede una 15 km in tecnica classica, sempre a Dobbiaco, con partenza alle ore 13.

Ordine d’arrivo 15 km TL maschile Tour de Ski Dobbiaco (Ita):

1 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 31:02.5

2 YAKIMUSHKIN Ivan 1996 RUS +22.6

3 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS +29.0

4 HALFVARSSON Calle 1989 SWE +29.6

5 HOLUND Hans Christer 1989 NOR +34.6

6 MALTSEV Artem 1993 RUS +35.2

7 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS +37.0

8 ROETHE Sjur 1988 NOR +39.4

9 BOEGL Lucas 1990 GER +42.6

10 SPITSOV Denis 1996 RUS +43.1

40 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA +1:57.9

41 DE FABIANI Francesco 1993 ITA +2:01.6

56 ABRAM Mikael 1996 ITA +2:47.7

68 PELLEGRINO Federico 1990 ITA +3:29.4

69 ZELGER Stefan 1995 ITA +3:32.3

72 RASTELLI Maicol 1991 ITA +3:43.8

Classifica Tour de Ski maschile dopo tre tappe su sette:

1. Sergey Ustiugov (Rus) 1h06’43”

2. Alexander Bolshunov (Rus) +27″

3. Johannes Klaebo (Nor) +37″

4. Hans Christer Holund (Nor) +1’20”

5. Artem Maltsev (Rus) +1’22”

6. Andrey Melnichenko (Rus) +1’25”

7. Sjur Roethe (Nor) +1’29”

8. Denis Spitsov (Rus) +1’32”

9. Paal Golberg (Nor) +1’33”

10. Calle Halfvarsson (Sve) +1’34”

38. Francesco De Fabiani (Ita) +3’17”

44. Giandomenico Salvadori (Ita) +3’33”

50. Federico Pellegrino (Ita) +4’02”

51. Mikael Abram (Ita) +4’06”

58. Stefan Zeger (Ita) +4’37”

74. Maicol Rastelli (Ita) +7’00”