Therese Johaug vince secondo pronostico la terza tappa del Tour de Ski femminile a Dobbiaco ma deve sudare le classiche sette camicie per avere la meglio sulla connazionale Ingvild Oestberg, battuta al termine di 10 km in tecnica libera battagliati di appena 7 decimi. Terza posizione per la svedese Ebba Andersson a 10″2, che ha impedito la tripletta norvegese mettendosi alle spalle Heidi Weng e Astrid Jacobsen. Ora Johaug comanda la classifica generale con 21″ di vantaggio sulla russa Natalia Nepryaeva, sesta al traguardo. Appena fuori dalle trenta è finita la migliroe azzurra di giornata, Anna Comarella, ora ventiseiesima nella generale, più attardate Lucia Scardoni, Caterina Ganz, Elisa Brocard e Ilaria Debertolis.

Ordine d’arrivo 10 km TL femminile Tour de Ski Dobbiaco (Ita):

1 JOHAUG Therese 1988 NOR 23:51.9

2 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR +0.7

3 ANDERSSON Ebba 1997 SWE +10.2

4 WENG Heidi 1991 NOR +10.5

5 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR +20.8

6 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS +26.0

7 DIGGINS Jessica 1991 USA +35.6

8 MAUBET BJORNSEN Sadie 1989 USA +42.9

9 BRENNAN Rosie 1988 USA +45.0

10 HENNIG Katharina 1996 GER +53.1

33 COMARELLA Anna 1997 ITA +1:39.7

38 SCARDONI Lucia 1991 ITA +1:49.7

49 GANZ Caterina 1995 ITA +2:23.0

52 BROCARD Elisa 1984 ITA +2:28.2

54 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA +2:44.4

Classifica Tour de Ski femminile dopo due tre tappe su sette:

1 JOHAUG Therese 1988 NOR 55’14″0

2 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS +21″0

3 WENG Heidi 1991 NOR +22″0

4 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR +23″0

5 ANDERSSON Ebba 1997 SWE +34″0

6 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR +43″0

7 LAMPIC Anamarija 1995 SLO +57″0

8 WWENG Tiril Udnes 1996 NOR +1’04″0

9 DIGGINS Jessica 1991 USA +1’10″0

10 MAUBET BJORNSEN Sadie 1989 USA +1’19″0

26 COMARELLA Anna 1997 ITA +3’13″0

35 SCARDONI Lucia 1991 ITA +3’57″0

41 BROCARD Elisa 1984 ITA +4’36″0

47 GANZ Caterina 1995 ITA +5’14″0

49 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA +5’23″0

