Sono state definite le squadre che prenderanno parte sabato 21 e domenica 22 dicembre alla tappa di Coppa del mondo in programma a Planica.

Sulla pista slovena sono previste una sprint in tecnica libera e una team sprint in tecnica libera. Il direttore tecnico Marco Selle ha convocato Federico Pellegrino, Davide Graz, Michael Hellweger, Stefan Zelger e Francesco De Fabiani in campo maschile, fra le donne toccherà a Francesca Franchi, Greta Laurent e Lucia Scardoni.

Al gruppo si uniranno due ragazzi che gareggeranno in Alpen Cup giovedì 19 dicembre nella sprint di St. Ulrich, in Austria, che verranno scelti dallo staff tecnico. I precedenti sono beneauguranti: nel 2016, quando era previsto lo stesso programma, la squadra azzurra colse due vittorie con Pellegrino nella sprint e Noeckler/Pellegrino nella team sprint.

Valuta questo articolo