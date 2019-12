Sono complessivamente undici le atlete convocate per l’appuntamento di Coppa del mondo femminile sulla pista austriaca di Lienz, dove si disputano sabato 28 dicembre un gigante, seguito il giorno successivo da uno slalom.

Il direttore sportivo Max Rinaldi ha convocato le seguenti atlete: in gigante gareggeranno Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Irene Curtoni, Roberta Midali, Lara Della Mea, Laura Pirovano e Valentina Cillara Rossi, in slalom saranno presenti Irene Curtoni, Lara Della Mea, Federica Brignone, Martina Peterlini, Roberta Midali, Anita Gulli e Marta Rossetti. Il bilancio della squadra italiana femminile a Lienz parla di tre vittorie (Brignone in GS nel 2017, Chiara Costazza in SL nel 2007 e Denise Karbon in GS nel 2007) e una discreta serie di podi che riassumiamo:

Federica Brignone – GS 2017 Chiara Costazza – SL 2007 Denise Karbon – GS 2007 Federica Brignone – GS 2011 Manuela Moelgg – GS 2009 Karen Putzer – GS 2007 Deborah Compagnoni – SL 1997 Nicole Gius – GS 1997 Deborah Compagnoni – SL 1997

