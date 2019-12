Tommaso Sala ci ha preso gusto. Sedici giorni dopo la prima vittoria in carriera in Coppa Europa a Funesdalen, il brianzolo concede il bis nello slalom in Val di Fassa regolando gli avversari con il tempo di 1’47″31. Un successo costruito grazie ad una prima manche di ottimo livello, e che sa di riscatto dopo lo slalom di domenica di Cdm disputato in Val d’Isère nel quale non è riuscito a rientrare tra i migliori trenta.

Sala ha rifilato 0″54 al norvegese Jonathan Nordbotten seguito dal connazionale Lie Atle McGrath, terzo a 1″39. In casa Italia conquistano punti importanti anche Fabian Bacher, 19esimo a referto e attardato di 3″14, Pietro Canzio e Hans Vaccari, rispettivamente 21esimo e 22esimo. Non hanno terminato la seconda run Hannes Zingerle, Federico Liberatore, Giordano Ronci e Stefano Gross, quest’ultimo reduce dal bellissimo podio in Coppa del mondo e in cerca della miglior condizione fisica, visto che il fassano ha solo venticinque giorni di sci nelle gambe. Grazie ai 100 punti odierni Sala resta saldamente in vetta nella classifica generale di Coppa Europa a quota 336 punti, terzo l’altro azzurro Alexander Prast.

Ordine d’arrivo SL Coppa Europa Val di Fassa (Ita):

1. SALA Tommaso ITA 1:47.31

2. NORDBOTTEN Jonathan NOR +0.54

3. MCGRATH Atle Lie NOR +1.39

4. GSTREIN Fabio AUT +1.62

4. KHOROSHILOV Alexander RUS +1.62

6. KOLEGA Elias CRO +1.67

7. GRAF Mathias AUT +1.71

8. HAUGAN Timon NOR +1.90

9. BRUDEVOLL Bjoern NOR +1.91

10. BUFFET Robin FRA +2.12

19. BACHER Fabian ITA +3.14

21. CANZIO Pietro ITA +3.34

22. VACCARI Hans ITA +3.47

34. FRANCESCHETTI Pietro ITA +8.64

ZINGERLE Hannes ITA DNF

LIBERATORE Federico ITA DNF

GROSS STEFANO ITA DNF

RONCI GIORDANO ITA DNF

Classifica generale Coppa Europa:

1. SALA Tommaso ITA 336

2. KOECL Niklas AUT 223

3. PRAST Alexander ITA 205

4. SOLHEIM Fabian Wilkens NOR 200

5. MCGRATH Atle Lie NOR 190

6. WEBER Ralph SUI 189

7. BUFFET Robin FRA 177

8. NORDBOTTEN Jonathan NOR 175

9. STRASSER Linus GER 160

10. HAUGAN Timon NOR 144

