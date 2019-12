Sono sette gli italiani iscritti al supergigante maschile di Beaver Creek, seconda prova di specialità della stagione di Coppa del mondo.

Ad aprire le danze sarà Dominik Paris (secondo nella precedente gara di Lake Louise) con il pettorale numero 7, seguito da Mattia Casse con il 16, Emanuele Buzzi con il 23, Peter Fill con il 28, il rientrante Matteo Marsaglia con il 34, Riccardo Tonetti con il 58 e Simon Maurberger con il 70, ultimo dei partenti. La competizione è prevista alle ore 18,45 italiane, con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport.

La discesa di del Colorado non ha mai troppo sorriso ai velocisti azzurri in questa specialità, che registra un solo successo con Marsaglia nel 2012, e due terzi posti con Fill nel 2013 e Paris nel 2018.

Ordine di partenza SG maschile Beaver Creek (Usa):

1 THEAUX Adrien 1984 FRA

2 ODERMATT Marco 1997 SUI

3 FRANZ Max 1989 AUT

4 PINTURAULT Alexis 1991 FRA

5 FERSTL Josef 1988 GER

6 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR

7 PARIS Dominik 1989 ITA

8 FEUZ Beat 1987 SUI

9 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI

10 WALDER Christian 1991 AUT

11 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT

12 REICHELT Hannes 1980 AUT

13 MAYER Matthias 1990 AUT

14 GANONG Travis 1988 USA

15 JANSRUD Kjetil 1985 NOR

16 CASSE Mattia 1990 ITA

17 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR

18 ROGER Brice 1990 FRA

19 CLAREY Johan 1981 FRA

20 DRESSEN Thomas 1993 GER

21 SANDER Andreas 1989 GER

22 KOSI Klemen 1991 SLO

23 BUZZI Emanuele 1994 ITA

24 KLINE Bostjan 1991 SLO

25 ALLEGRE Nils 1994 FRA

26 TUMLER Thomas 1989 SUI

27 NYMAN Steven 1982 USA

28 FILL Peter 1982 ITA

29 KRENN Christoph 1994 AUT

30 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA

31 CATER Martin 1992 SLO

32 MEILLARD Loic 1996 SUI

33 SCHWAIGER Dominik 1991 GER

34 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA

35 PICCARD Roy 1993 FRA

36 BABINSKY Stefan 1996 AUT

37 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR

38 ROGENTIN Stefan 1994 SUI

39 DUPRATT Samuel 1993 USA

40 THOMSEN Benjamin 1987 CAN

41 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT

42 RADAMUS River 1998 USA

43 NEUMAYER Christopher 1992 AUT

44 HROBAT Miha 1995 SLO

45 CRAWFORD James 1997 CAN

46 CAVIEZEL Gino 1992 SUI

47 ROULIN Gilles 1994 SUI

48 MONSEN Felix 1994 SWE

49 MULLIGAN Sam 1997 CAN

50 JANKA Carlo 1986 SUI

51 COOK Dustin 1989 CAN

52 NEGOMIR Kyle 1998 USA

53 SAUGESTAD Stian 1992 NOR

54 HADALIN Stefan 1995 SLO

55 BIESEMEYER Thomas 1989 USA

56 READ Jeffrey 1997 CAN

57 BAUMANN Romed 1986 GER

58 TONETTI Riccardo 1989 ITA

59 BAILET Matthieu 1996 FRA

60 SEGER Brodie 1995 CAN

61 SCHMID Manuel 1993 GER

62 MUZATON Maxence 1990 FRA

6 ZUBCIC Filip 1993 CRO

64 LIGETY Ted 1984 USA

65 FORD Tommy 1989 USA

66 ZAMPA Adam 1990 SVK

67 RAFFORT Nicolas 1991 FRA

68 FEASEY Willis 1992 NZL

69 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS

70 MAURBERGER Simon 1995 ITA

