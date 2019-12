Stefano Gross guarda già avanti dopo lo splendido podio nello slalom disputato in Val d’Isère e si trasferisce in Val di Fassa dove resterà fino alla prossima domenica. Il 33enne nato a Bolzano prima prenderà parte allo slalom di Coppa Europa previsto per la giornata di lunedì 16 dicembre, e poi parteciperà al raduno dedicato agli slalomisti a partire da giovedì 19. Lo sciatore fassano ne approfitterà per migliorare la condizione fisica dopo l’operazione ai legamenti crociati e i soli 25 giorni di lavoro che non gli hanno comunque impedito di centrare il terzo posto nella prova francese. Con lui ci saranno Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Alex Vinatzer e Federico Liberatore. Gli allenatori Jacques Theolier e Stefano Costazza li supporteranno nel lavoro quotidiano. L’obiettivo è quello di arrivare al meglio in vista del prossimo appuntamento di Cdm che li vedrà protagonisti, ossia lo slalom del 5 gennaio a Zagabria, in Croazia.

La Val Passiria invece, ospiterà il raduno dei gigantisti, tutti proiettati sui prossimi impegni di Cdm in Alta Badia. L’esperto Mandred Moelgg capitanerà la squadra azzurra composta da Riccardo Tonetti, Luca De Aliprandini, Simon Maurberger, Giulio Bosca, Andrea Ballerin, Hannes Zingerle, Roberto Nani e Giovannni Borsotti: il ritrovo è fissato a Pfelders per la mattinata di martedì 17 dicembre quando scatterà una tre giorni di lavoro fino al 19 dello stesso mese in compagnia del direttore tecnico Roberto Lorenzi e degli allenatori Giancarlo Bergamelli e Roberto Saracco. Poi il trasferimento nella località altoatesina per partecipare al gigante di domenica 22 dicembre e al gigante parallelo del giorno successivo con le fasi ad eliminazione diretta di scena in notturna.