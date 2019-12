Mikaela Shiffrin è al comando dopo la prima parte dello slalom disputato a Lienz, in Austria. L’americana, grazie al tempo di 54″54, si è messa davanti alla slovacca Petra Vlhova, staccata di soli 26 centesimi e pronta a dare battaglia per la vittoria finale. Poi il vuoto con la prima delle altre, la norvegese Nina Haver-Loeseth, attardata di ben 70 centesimi della vetta. Nella top 15 hanno trovato spazio ben due italiane, ossia Federica Brignone e Irene Curtoni rispettivamente al 14esimo e al 15esimo posto. La valdostana, vogliosa di riscattarsi dopo il quarto posto del gigante di sabato che non l’ha resa felice, ha disputato una prova di alto livello se consideriamo il pettorale di partenza (il 31) e la pista molto rovinata sulla quale ha dovuto effettuare il tempo. La 14esima piazza con un distacco di 1″57 le permetterà di giocarsi le sue carte nella seconda manche con l’obiettivo di entrare almeno tra le prime dieci. Lo stesso obiettivo di Irene Curtoni, la migliore delle azzurre con il ventesimo posto nella classifica di specialità: la 34enne dell’Esercito non ha commesso errori di rilievo ma ha faticato a trovare il ritmo giusto. Nella seconda parte di gara ci sarà anche Lara Della Mea, 27esima, al contrario di Martina Peterlini, la quale non è andata oltre la 42esima posizione a 3″89.

Ordine d’arrivo 1a manche SL Cdm Lienz (Aut):

1. SHIFFRIN Mikaela USA 54.54

2. VLHOVA Petra SVK +0.26

3. HAVER-LOESETH Nina NOR +0.70

4. LIENSBERGER Katharina AUT +0.76

5. ST-GERMAIN Laurence CAN +0.97

6. DUERR Lena GER +0.99

7. HOLDENER Wendy SUI +1.12

8. GISIN Michelle SUI +1.21

9. ACKERMANN Christina GER +1.32

10. GALLHUBER Katharina AUT +1.37

14. BRIGNONE Federica ITA +1.57

15. CURTONI Irene ITA +1.59

27. DELLA MEA Lara ITA +3.01



42. PETERLINI Martina ITA +3.89