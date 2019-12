La nebbia che ha imperversato per tutta la mattinata sul Saslong ha impedito lo svolgimento della prima prova cronometrata in vista della discesa maschile in Val Gardena.

Gli organizzatori hanno provato ripetutamente a posticipare l’orario di partenza, tuttava le condizioni non sono migliorate e alla fine non è stato possibile che constatare l’impossibilità di far scendere gli atleti, a cui rimane a questo punto l’unica prova di giovedì 19 dicembre per prepararsi per la gara di sabato 21 dicembre, che verrà preceduta 24 ore prima dal supergigante. Per l’Italia saranno impegnati Dominik Paris, il rientrante Christof Innerhofer, Peter Fill, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Davide Cazzaniga, Henri Battilani, Guglielmo Bosca, Federico Simoni e Alexander Prast.

