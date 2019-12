Ester Ledecka comincia a prenderci gusto. Dopo avere sorpreso il mondo dello sci aggiudicandosi l’oro olimpico in supergigante alle Olimpiadi di PyeongChang, la campionessa dello snowboard ha nuovamente stupito tutti, conquistando il suo primo trionfo della carriera in Coppa del mondo nella discesa di Lake Louise.

Un grande risultato arrivato in una giornata fortemente condizionata da una fitta nevicata, che ha costretto gli organizzatori a rinviare la partenza di un’ora e abbassarla a quella del supergigante maschile di domenica scorsa. Ledecka ha addomesticato al meglio il tracciato scorrevole che ben si adattava alle sue caratteristiche, dominando alla fine la prova davanti svizzera Corinne Suter, staccata di 35 centesimi, mentre l’austriaca Stephanie Venier ha completato il podio a 45 centesimi.

Sesta posizione per Sofia Goggia. La campionessa olimpica di specialità ha attaccato con la consueta grinta, senza tuttavia lasciare il segno. “Ci ho provato – spiega Sofia al traguardo – chiaramente le singole sopra le ho patite perché non sono ancora uscita a trovare la giusta sintonia con quella parte del tracciato, dove ho accumulato mezzo secondo di ritardo. Comunque ho sciato bene dal salto in giù, sotto mi sono fatta un po’ sorprendere dalla velocità e pure sull’ultimo salto ho sbagliato un po’ l’uscita. Sabato ci riproverò con la stessa grinta“.

Bene Nicol Delago, nona al traguardo a 94 centesimi: “ho cercato di dare il massimo – racconta – ho fatto piccoli errori qua e là. Devo limare questi particolari per salire in classifica“. Discreta la prova di Elena Curtoni, in piena zona podio fino a oltre metà gara, prima di un calo nel finale che le vale il diciottesimo posto, qualche punto anche per Francesca Marsaglia con il ventiseiesimo posto. Fuori dalle trenta Nadia Delago.

Decima posizione per Mikaela Shiffrin: la statunitense consolida la prima posizione in classifica generale con 366 punti contro i 160 di Michelle Gisin, l’assente Federica Brignone rimane la migliore azzurra al quinto posto con 125 punti. Sabato 7 dicembre tutte nuovamente in pista per la seconda discesa alle ore 20.30, le previsioni meteo parlano di un leggero miglioramento.

Ordine d’arrivo DH femminile Lake Louise (Can):

Ester Ledecka (Cze) 1’31″87 Corinne Suter (Svi) +0″35 Stephanie Venier (Aut) +0″45 Nina Ortlieb (Aut) +0″66 Viktoria Rebensburg (Ger) +0″66 Sofia Goggia (Ita) +0″69 Nicole Schmidhofer (Aut) +0″74 Kira Weidle (Ger) +0″82 Nicol Delago (Ita) +0″94 Mikaela Shiffrin (Usa) +0″96 Elena Curtoni (Ita) +1″91 Francesca Marsaglia (Ita) +2″35 Nadia Delago (Ita) +2″59

