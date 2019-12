Dominik Paris ha fatto registrare il quarto tempo al termine del primo allenamento ufficiale in discesa disputato in Val Gardena. Il carabiniere della Val d’Ultimo, che nella giornata di mercoledì non è potuto scendere in pista al pari dei suoi colleghi a causa della nebbia, ha chiuso con un distacco di 0″78 dalla vetta, occupata dal norvegese Kjetil Jansrud e seguito dal connazionale Aleksander Kilde, il quale ha saltato alcune porte al Ciaslat come è accaduto anche ad altri atleti.

Terzo posto per il francese Johan Clarey, davanti a Paris per soli 8 centesimi. Buone anche le prestazioni di Emanuele Buzzi, 17esimo a 1″95 e Mattia Casse, 18esimo a 2″00. Guglielmo Bosca, con la 25esima posizione e un ritardo di 2″23, fa il posto per la gara di sabato, vincendo la selezione interna. “Le condizioni della pista sono buone, la Saslong è perfettamente in ordine – il bilancio di Paris dopo la prima prova – ci sono tante gobbe quest’anno, si sta molto in aria ma ho preso le misure e ho un buon feeling. Qui ho fatto un po’ sempre fatica ma voglio cambiare questa tradizione. Psicologicamente e fisicamente sto bene e soprattutto mi diverto, questo è molto importante, poi vedremo cosa accadrà nel weekend. Quale avversario vedo meglio quest’anno? In discesa e superG in tanti sono forti, non c’è così tanta distanza: Feuz è quello più costante, poi c’è Mattia Casse che è molto in forma. Mayer, Dressen e poi i norvegesi sulla carta sono sempre temibili. Speriamo anche noi di fare bene“.

Questo invece il punto di vista di Emanuele Buzzi: “la visibilità era un po’ piatta ma la neve era molto bella. Le sensazioni sono buone e le aspettative di certo non mancano. Io sto bene e sono contento di mettermi alla prova qui“.

Christof Innerhofer, al rientro dopo il lungo infortunio al ginocchio sinistro, ha chiuso 48esimo e attardato di 3″15. La priorità del medagliato olimpico di Gais è però quella di ritrovare al più presto la condizione di un tempo: “al momento, per me conta solo il feeling, inutile guardare i risultati – le sue parole – non sarebbe realistico. Oggi ero più nervoso del solito visto che ero al rientro. Sono contento di aver rotto il ghiaccio e di essermi rimesso il pettorale. Non era facile oggi, avevo un po’ di paura per i salti di cammello, però sono abbastanza soddisfatto a distanza di otto mesi dall’infortunio. Il ginocchio non è ancora al massimo, mi manca un po’ di coordinazione e di forza. Ho fatto il massimo e sono consapevole di dover avere ancora pazienza. Ma tornerò ad essere l’Innerhofer di un tempo“.

Poco più indietro c’è Peter Fill, 54esimo e anch’esso alla ricerca della miglior confidenza: “sto ancora combattendo con la schiena e con la gamba, non sto benissimo – ha detto il campione di Castelrotto – non sono sciolto e lo sci non scorre molto. Per questo perdo velocità e non mi sento sicuro soprattutto quando c’è scarsa visibilità. Devo cercare di trovare più coraggio e sicurezza ma il meteo non mi aiuta. Comunque devo lottare“.

Come di consueto saranno due le gare in programma, entrambe con lo start previsto alle ore 11,45: si partirà venerdì con il superG per poi concludere con la discesa nella giornata di sabato. La diretta tv e streaming sarà garantita da Rai Sport ed Eurosport.

Ordine d’arrivo seconda prova DH maschile Val Gardena (Ita):

JANSRUD Kjetil NOR 1:50.27 KILDE Aleksander Aamodt NOR +0.35 CLAREY Johan FRA +0.70

4. PARIS Dominik ITA +0.78 BENNETT Bryce USA +0.88 THEAUX Adrien FRA +0.88 FERSTL Josef GER +1.16 GOLDBERG Jared USA +1.34 HINTERMANN Niels SUI +1.35 JANKA Carlo SUI +1.39

17. BUZZI Emanuele ITA +1.95

18. CASSE Mattia ITA +2.00

25. BOSCA Guglielmo ITA +2.23

48. INNERHOFER Christof ITA +3.15

51. BATTILANI Henri ITA +3.23

54. FILL Peter ITA +3.32

63. SIMONI Federico ITA +3.85

65. MARSAGLIA Matteo ITA +4.06

68. SCHIEDER Florian ITA +4.19

69. PRAST Alexander ITA +4.22

76. CAZZANIGA Davide ITA +7.61

