Alexis Pinturault ha chiuso in testa la prima manche dello slalom maschile di scena in Val d’Isère, posticipato a domenica a causa del maltempo che ha colpito la località francese negli ultimi giorni. Il francese, sceso in pista con il pettorale numero uno, ha siglato un tempo importante grazie ad una parte centrale davvero fatta alla perfezione, rifilando ben 0″59 allo statunitense Luke Winters, sorpresa di giornata e primo inseguitore davanti allo svizzero Ramon Zenhaeusern. Il tracciato è molto tecnico e non permette errori: ne fanno le spese Henrik Kristoffersen, 27esimo e molto staccato, Clement Noel e Zan Kranjec addirittura fuori dai top 30.

Manche positiva in casa Italia, con Stefano Gross e Manfred Moelgg che si piazzano rispettivamente in nona e undicesima posizione dopo prestazioni non velocissime ma molto precise: il distacco dal terzo posto si aggira per entrambi intorno ai 5 decimi. Un ritardo recuperabile con nella seconda manche, che tiene in vita il sogno del podio. Più indietro invece Giuliano Razzoli, quindicesimo a 1″60 dal leader, e Riccardo Tonetti, 26esimo a 2″64, entrambi con il pass per la run finale.

Fuori invece Tommaso Sala e Alex Vinatzer: il brianzolo si deve accontentare della 34esima piazza, mentre il gardanese si porterà dietro il rimpianto di uno scivolamento capitatogli nella prima fase che gli ha compromesso l’intera prova. Nulla da fare anche per Fabian Bacher, Federico Liberatore e Simon Maurberger.

Ordine d’arrivo prima manche Cdm slalom Val d’Isère (Fra):

Pinturault Alexis FRA 52.85 Winters Luke USA +0.59 Zenhaeusern Ramon SUI +0.72 Myhrer Andre SWE +0.88 Matt Michael AUT +1.08 Hirschbuehl Christian AUT +1.08 Rodes Istok CRO +1.10 Ryding Dave GBR +1.12

9. Gross Stefano ITA +1.14 Yule Daniel SUI +1.19

11. Moelgg Manfred ITA +1.28 Jakobsen Kristoffer SWE +1.33 Meillard Loic SUI +1.34 Muffat-Jeandet Victor FRA +1.52

15. Razzoli Giuliano ITA +1.60 Tonetti Riccardo ITA +2.64 Sala Tommaso ITA +3.22 Vinatzer Alex ITA +5.07

Bacher Fabian ITA DNF

Liberatore Federico ITA DNF

Maurberger Simon ITA DNF

