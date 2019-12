Mina Fuerst Holtmann ha chiuso in testa la prima manche del Gigante di Courchevel. Sulla pista francese, dove si registra una temperatura superiore agli zero gradi, è arrivato l’exploit della norvegese, capace di superare e di mettersi davanti alle due italiane Marta Bassino e Federica Brignone, entrambe apparse in ottima forma.

La cuneese, distanziata di soli 0″10, si giocherà tutto nella seconda manche al pari della valdostana, indietro di 0″13. I distacchi sono molto risicati, con le prime undici raccolte in 88 centesimi: tutto può ancora succedere.

A sorprendere negativamente è Mikaela Shiffrin, diciannovesima e in ritardo di ben 1″33, mentre Alice Robinson, vincitrice del gigante di apertura a Soelden è settima. Più indietro Irene Curtoni, che si deve accontentare della 25ª piazza a 1″99, e Sofia Goggia, 26ª e dietro di un centesimo alla compagna di squadra. Nulla da fare invece per Laura Pirovano e Valentina Cillara Rossi, Francesca Marsaglia e Roberta Midali, le quali non hanno ottenuto il pass per la seconda manche prevista alle ore 13,30.

Questo il commento di Marta Bassino al termine del suo giro: “manche tosta perchè la neve non era proprio dura, sotto i piedi sentivi che si rompeva. Era da spingere, io sono abbastanza soddisfatta, ma siamo solo a metà“. Federica Brignone invece si è espressa così: “siamo tutte vicinissime, nella seconda manche bisognerà fare la differenza. Occorrerà essere perfetti e vedere anche come tracceranno la pista“.

Ordine d’arrivo 1a manche GS Courchevel (Fra):

HOLTMANN Mina Fuerst NOR 1:07.15

2. BASSINO Marta ITA +0.10

3. BRIGNONE Federica ITA +0.13 VLHOVA Petra SVK +0.16 HOLDENER Wendy SUI +0.37 HECTOR Sara SWE +0.47 ROBINSON Alice NZL +0.49 REBENSBURG Viktoria GER +0.51 WORLEY Tessa FRA +0.84 GUT-BEHRAMI Lara SUI +0.84

25. CURTONI Irene ITA +1.99

26. GOGGIA Sofia ITA +2.00

42. PIROVANO Laura ITA +2.78

52. ROSSI CILLARA Valentina ITA +3.27

58. MARSAGLIA Francesca ITA +4.26

60. MIDALI Roberta ITA +5.11

