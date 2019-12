Ralph Weber ha conquistato la vittoria nel superG andato in scena a Santa Caterina (Ita) e valevole per la Coppa Europa. Lo svizzero ha concluso la prova davanti all’austriaco Niklas Koeck per soli 0″03, mettendo a registro la sua quinta vittoria nella competizione. Completa il podio il francese Nils Alphand attardato di 0″08.

In una gara molto tirata, con i primi dieci rachiusi in 0″57, spicca la prestazione di Alexander Prast: il 23enne Carabiniere su è posizionato quinto, staccato di 0″27 dalla vetta. Poco più dietro ci sono Florian Schieder, ottavo a 0″49 e Pietro Zazzi, decimo. Guglielmo Bosca si deve accontentare del 16simo posto, quattro posizioni più avanti di Nicolo Molteni, distante 1″06 dalla vetta.

Ordine d’arrivo superG Coppa Europa Santa Caterina (Ita):

WEBER Ralph SUI 1.10.51 KOECK Niklas AUT +0.03 ALPHAND Nils FRA +0.08 HAASER Raphael AUT +0.21

5. PRAST Alexander ITA +0.27 TRANINGER Manuel AUT +0.46 CHUETTER Julian AUT +0.47

8. SCHIEDER Florian +0.49 HEMETSBERGER Daniel AUT +0.52

10. ZAZZI Pietro +0.57

16. BOSCA Guglielmo ITA +0.96

20. MOLTENI Nicolo ITA +1.06

23. VAGHI Matteo ITA +1.18

28. CAZZANIGA Davide ITA +1.33

43. BATTILANI Henri ITA +1.95

48. KNOLLSEISEN Tobias ITA +2.17

49. PRADAL Matteo ITA +2.19

