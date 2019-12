Sci alpino, Paris contento a metà dopo il secondo posto in SuperG: “sono venuto per vincere, ma…”

Lo sciatore azzurro ha commentato il secondo posto ottenuto nel SuperG di Lake Louise, ottenuto grazie ad una prestazione senza sbavature

Dominik Paris centra il secondo podio consecutivo della stagione, il 34esimo della carriera, e chiude il primo week-end della settimana a Lake Louise con due piazzamenti eccellenti prima in discesa e poi in SuperG che lo confermano ai vertici della velocità internazionale.

L’azzurro è riuscito a mettere in pista due grandi gare, ma in entrambe le giornate ha trovato due avversari che hanno fatto una gara senza sbavature: “sono soddisfatto dei due podi, è un buon inizio di stagione. Certo, io sono venuto qui per vincere ma c’è stato qualcuno che è andato più forte di me, devo accettarlo. Comunque è un buon week-end, ora andiamo a Beaver Creek e vedremo cosa succederà“.

