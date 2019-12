Il gigante di Lienz ha visto salire per la seconda volta sul podio in questa stagione Marta Bassino, che sta continuando ad esprimersi ad altissimi livelli dopo il trionfo di Killington. Quarta piazza per Federica Brignone, separata dal podio di appena 8 centesimi. Queste le dichiarazioni delle due azzurre al traguardo.

Bassino: “Oggi sono contentissima delle mie due manche, anche se nella seconda metà di gare ho commesso un piccolo errorino. Sono soddisfatta di come sto attaccando, ho iniziato bene la stagione. Adesso vedrò di continuare così anche perchè i risultati positivi danno molta fiducia. Tecnicamente, fisicamente e di testa sto benissimo“.

Brignone: “Non ho sciato come dovevo, nella seconda manche non ho mai trovato il feeling. Sbatteva tutto, non vedevo niente e non ho quindi spinto in nessuna curva. Sono sempre vicino alle migliori ma non sono per nulla soddisfatta. Domani ci riproverò nello slalom“.

Valuta questo articolo