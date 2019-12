Sci alpino, oggi in programma a Lake Louise il SuperG maschile: Paris scatta con il numero 7

Dopo il secondo posto ottenuto ieri in discesa, Paris va a caccia oggi di un altro grande risultato nel SuperG

Sono 61 gli atleti al via del superG di Lake Louise che chiude il primo week-end della velocità maschile di Coppa del mondo. Subito i grossi calibri di quella che si prospetta un’altra gara ad alta intensità: Johan Clarey partirà con il numero 1, Kjetil Jansrud con il 3, Beat Feuz con il 4, Mauro caviezel con il 5, Dominik Paris con il 7. Poi ancora Vincent Kriechmayr con il 9, il vincitore della discesa Thomas Dressen con il 10, quindi Aleksander Kilde con l’11, matthias Mayer con il 13 e l’astro nascente elvetico Marco odermatt con il 16.

Gli altri azzurri al via saranno: Mattia Casse con il 21, Peter Fill con il 26 ed Emanuele Buzzi con il 41. Da notare che il superG di Lake Louise è territorio norge da sette edizioni consecutive: dal 2011, per tre volte vinse Svindal, poi Jansrud, quindi ancora Svindal e le ultime due edizioni sono state firmate ancora da Jansrud. Allo stesso modo, l’Austria, da cinque anni non si lascia scappare la piazza d’onore. Per l’Italia ci sono solo tre podi: i terzi posti di Paris e Fill, nel ’14 e ’15, e il secondo posto di Patrick Holzer nel 1991. Il via alle 20.15 (ora italiana) con diretta su Rai Sport ed Eurosport.

Ordine di partenza superG maschile Lake Louise (Can):

1 CLAREY Johan FRA

2 KRENN Christoph AUT

3 JANSRUD Kjetil NOR

4 FEUZ Beat SUI

5 CAVIEZEL Mauro SUI

6 NYMAN Steven USA

7 PARIS Dominik ITA

8 GANONG Travis USA

9 KRIECHMAYR Vincent AUT

10 DRESSEN Thomas GER

11 KILDE Aleksander Aamodt NOR

12 REICHELT Hannes AUT

13 MAYER Matthias AUT

14 ROGER Brice FRA

15 FERSTL Josef GER

16 ODERMATT Marco SUI

17 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR

18 THEAUX Adrien FRA

19 FRANZ Max AUT

20 WALDER Christian AUT

21 CASSE Mattia ITA

22 KOSI Klemen SLO

23 WINDINGSTAD Rasmus NOR

24 SANDER Andreas GER

25 SCHWAIGER Dominik GER

26 FILL Peter ITA

27 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA

28 CATER Martin SLO

29 KLINE Bostjan SLO

30 ALLEGRE Nils FRA

31 TUMLER Thomas SUI

32 PICCARD Roy FRA

33 BABINSKY Stefan AUT

34 ROGENTIN Stefan SUI

35 DUPRATT Samuel USA

36 THOMSEN Benjamin CAN

37 DANKLMAIER Daniel AUT

38 HROBAT Miha SLO

39 CRAWFORD James CAN

40 ROULIN Gilles SUI

41 BUZZI Emanuele ITA

42 KOELL Alexander SWE

43 GIEZENDANNER Blaise FRA

44 MULLIGAN Sam CAN

45 JANKA Carlo SUI

46 COOK Dustin CAN

47 NEGOMIR Kyle USA

48 SAUGESTAD Stian NOR

49 BRANDNER Klaus GER

50 BIESEMEYER Thomas USA

51 READ Jeffrey CAN

52 BAUMANN Romed GER

53 STRIEDINGER Otmar AUT

54 HINTERMANN Niels SUI

55 KRYENBUEHL Urs SUI

56 BAILET Matthieu FRA

57 SEGER Brodie CAN

58 BENNETT Bryce USA

59 MUZATON Maxence FRA

60 DEBELAK Tilen SLO

61 RAFFORT Nicolas FRA

