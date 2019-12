Vittoria nel gigante e primo posto nella classifica generale. La Gran Risa incorona Henrik Kristoffersen, bravo nel non commettere errori in una seconda manche particolarmente difficile, con gli ultimi chiamati a siglare il tempo fortemente condizionati da una pista molto rovinata. Il norvegese, con un buon 1’57″33 si è messo davanti al francese Cyprien Sarrazin, autore di una rimonta strepitosa dopo il 22esimo della prima run, e allo sloveno Zan Kranjec distante 39 centesimi. Per Kristoffersen si tratta del 20esimo successo in Cdm, che gli permette di conquistare la vetta della classifica generale a quota 343 punti.

Luca De Aliprandini, nono dopo la prima run, ha spigolato chiudendo così 16esimo a 1″37 dalla vetta. Due lunghezze più dietro c’è Riccardo Tonetti, l’unico italiano capace di migliorarsi nella seconda manche: il 30enne delle Fiamme Gialle ha conquistato la 18esima piazza con un ritardo di 1″47. Manfred Moelgg è 28esimo e staccato di 2″43: partito molto bene nella seconda metà di gara, lo sciatore di San Vigilio di Marebbe ha pagato a caro prezzo un errore sulla Gobba del gatto. Hannes Zingerle, caduto dopo poche porte, è arrivato al traguardo ma non ha portato a casa nessun punto. Gli altri azzurri in gara ossia Andrea Ballerin, Simon Maurberger, Giulio Bosca, Giovanni Borsotti, e Roberto Nani si sono fermati alla prima manche.



Ordine d’arrivo GS maschile Cdm Alta Badia (Ita):

1. KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:57.33

2. SARRAZIN Cyprien FRA +0.31

3. KRANJEC Zan SLO +0.39

4. KILDE Aleksander Aamodt NOR +0.46

5. ODERMATT Marco SUI +0.83

6. SCHWARZ Marco AUT +0.88

7. WINDINGSTAD Rasmus NOR +0.91

8. BRAATHEN Lucas NOR +0.92

8. PINTURAULT Alexis FRA +0.92

10. ZUBCIC Filip CRO +1.00

16. DE ALIPRANDINI Luca ITA +1.37

18. TONETTI Riccardo ITA +1.47

28. MOELGG Manfred ITA +2.43

ZINGERLE Hannes ITA squalificato nella seconda manche

BOSCA Giulio ITA eliminato nella prima manche

MAURBERGER Simon ITA eliminato nella prima manche

BORSOTTI Giovanni ITA eliminato nella prima manche

BALLERIN Andrea ITA non ha terminato la prima manche

NANI Roberto ITA non ha terminato la prima manche