Sarà la pista austriaca di Hinterstoder ad ospitare il gigante maschile inizialmente previsto in Val d’Isère per domenica 15 dicembre, poi annullato a causa del maltempo. Questa la decisione della Fis, che ha scelto l’1 marzo come data ideale per il recupero: la prima manche scatterà alle ore 09,30 mentre la seconda run è prevista per le ore 12,30.

Il gigante si va ad aggiungere alle due prove con protagonisti gli uomini già programmate ad Hinterstoder per venerdì 28 e sabato 29 marzo, quando si svolgeranno rispettivamente una combinata alpina (prima manche ore 09,45, seconda manche ore 12,45) e un superG il cui start è previsto per le ore 12,30.

