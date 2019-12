Kristian Nestvold-Haugen ha chiuso in testa la prima manche del gigante disputato in Alba Badia. Il norvegese è stato il più veloce con il tempo di 58″69, in una prova scattata dalla seconda partenza di riserva e con condizioni meteo complicate (fitta nevicata e banchi di nebbia) andate pian piano migliorando Subito dietro di lui c’è Marco Odermatt, staccato di soli 7 centesimi, ed Alexis Pinturault, virtualmente sul podio a 20 centesimi dalla vetta. Da sottolineare la brillante prestazioni della squadra norvegese, che ha piazzato tra i primi sei anche Aleksander Kilde, quinto e partito col pettorale numero 32, ed Henrik Kristoffersen, sesto.

Su una pista difficile da interpretare e con qualche ondulazione di troppo, ha fatto benissimo Luca De Aliprandini: il 29enne delle Fiamme Gialle ha conquistato la nona posizione, con un distacco limitato dal podio pari a 39 centesimi. Lo sciatore nato a Cles si giocherà le sue carte nella seconda manche, alla quale prenderanno parte anche altri tre azzurri ossia Riccardo Tonetti e Manfred Moelgg, entrambi 26esimi e attardati di 1″45 oltre ad un buon Hannes Zingerle piazzatosi subito dietro. Nulla da fare invece per Andrea Ballerin, Simon Maurberger, Giulio Bosca, Giovanni Borsotti, e Roberto Nani, costretti a fermarsi alla prima run.

Il miglior azzurro fino ad ora, Luca De Aliprandini, ha descritto così le difficili condizioni della pista: “Mi sono dovuto riadattare a questa neve, me la immaginavo diversa e con la partenza non abbassata. E’ una gara corta, se non parti subito forte e fai un errore sei fuori. Mi giocherò tutto nella seconda manche considerati i distacchi così minimi”. La seconda parte della gara scatterà alle ore 13.

Ordine d’arrivo prima manche GS maschile Cdm Alta Badia (Ita):

1. NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 58.69

2. ODERMATT Marco SUI +0.07

3. PINTURAULT Alexis FRA +0.20

4. SCHWARZ Marco AUT +0.22

5. KILDE Aleksander Aamodt NOR +0.23

6. KRISTOFFERSEN Henrik +0.26

7. KRANJEC Zan SLO +0.31

8. MURISIER Justin SUI +0.43

9. ZUBCIC Filip CRO +0.59

9. DE ALIPRANDINI Luca ITA +0.59

26. TONETTI Riccardo ITA +1.45

26. MOELGG Manfred ITA +1.45

28. ZINGERLE Hannes ITA +1.49

43. BOSCA Giulio ITA +2.43

45. MAURBERGER Simon ITA +2.48

46. BORSOTTI Giovanni ITA +2.78

BALLERIN Andrea ITA non ha terminato la manche

NANI Roberto ITA non ha terminato la manche