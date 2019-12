Federica Brignone è stata grandiosa. Dopo due vittorie mancate per pochissimi centesimi in questa stagione, finalmente è lei a bruciare la diretta avversaria di un soffio.

Nel gigante disputato sulla pista di Courchevel, in Francia, la valdostana ha centrato l’undicesimo successo della sua carriera, il sesto nel gigante anticipando di 0″04 una sorprendente Mina Fuerst Holtmann, al primo podio in carriera in Coppa del Mondo in una gara individuale. Una gioia difficile da trattenere per la Brignone, che nel post gara ha espresso tutta la propria felicità: “sono partita attaccando su tutte le porte perché era l’unico modo per fare un po’ la differenza. Eravamo tutte molto vicine e se volevo provare a batterle dovevo partire col fuoco e arrivare col fuoco. Nella seconda manche la pista era un po’ più rovinata, ma la mia sciata è abbastanza rotonda e mi permette di arrivare nelle buche riuscendo a spingere. Credo di aver attaccato ancora più nella seconda che nella prima e alla fine è arrivata la vittoria“.

Un risultato esaltante per la Brignone: “qui a Courchevel non ero mai riuscita ad ottenere un buon risultato, ci tenevo davvero a fare bene davanti al mio fan club che viene sempre qui a trovarmi. Con la neve un po’ facile che c’era ha fatto la differenza l’atteggiamento in gara. Sto sciando bene e, quando è così, il risultato prima o poi arriva. So dove sono quest’anno. Ho lavorato con una motivazione ancora maggiore rispetto al passato, mi sento bene e non ho avuto intoppi nell’allenamento estivo potendomi preparare al meglio in tutte le condizioni. Io voglio tenere questo pettorale di leader fino in fondo e quindi non dovrò mai cedere di un passo“.

