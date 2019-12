Il direttore tecnico della velocità maschile, Alberto Ghidoni, di concerto con il ds Massimo Rinaldi, ha diramato le formazioni per il superG e per la discesa della Val Gardena, in programma venerdì e sabato sulla mitica Saslong.

Non ci sarà il ritorno in gara di Christof Innerhofer, che non si sente ancora pronto e competitivo per poter inseguire i risultati a cui ha abituato i tifosi italiani. Nel superG saranno dunque in gara: Dominik Paris, Mattia Casse, Emanuele Buzzi, Peter Fill, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca e Florian Schieder.

Nella discesa di sabato, invece, fuori Schieder, completeranno la formazione Henri Battilani e Davide Cazzaniga. “Non sono riuscito a raggiungere la necessaria fiducia per gareggiare al livello giusto, quello che serve per fare bene in Coppa del mondo – ha aggiunto Innerhofer – sto ancora recuperando e sono contento del mio recupero. Scio bene, meglio di qualche settimana fa, ma non riesco ancora ad essere spietato come si deve essere se uno vuole fare il podio in Coppa del mondo. Ora il mio obiettivo è allenarmi il più possibile per cercare di ritrovare le sensazioni che avevo e per poter tornare a sciare come si deve. Ma mi servono ancora chilometri. Rimango in Gardena e farò l’apripista, perché è comunque allenamento. Fare la gara prevede un discorso più complesso e non voglio riaprire, in questo momento, il discorso dei punti per la starting list“.

