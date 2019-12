Beat Feuz vince per la seconda volta consecutiva la discesa di Beaver Creek e totalizza un primo e un terzo posto nelle prime due gare veloci della stagione. Il vincitore della Coppa del mondo di specialità in carica si conferma il discesista più in forma del momento e straccia tutti sulla Birds of Prey, chiudendo con il tempo di 1’12″98, una gara abbassata alla partenza di riserva a causa del forte vento in quota. Al secondo posto si piazza il francese Johan Clarey, sorpresa della giornata, a 41 centesimi da Feuz e pari merito con Vincent Kriechmayr. Quarto posto per Hannes Reichelt che precede Adrian Sejersted, tutti racchiusi in pochi centesimi. Il migliore degli azzurri è Dominik Paris, undicesimo a 88 centesimi da Feuz. Paris è apparso più scoordinato del solito e ha sofferto più del dovuto la pista americana, che continua a non regalargli grandi gioie. Ma anche gli altri italiani oggi si sono piazzati sotto le aspettative: Emanuele Buzzi e Mattia Casse, Matteo Marsaglia e Peter Fill rimangono fuori dai top 30, gli ultimi due in recupero di condizione fisica. Federico Simoni chiude con 4 secondi di ritardo.

Feuz guida la classifica di specialità con 160 punti, davanti a Kriechmayr con 116, Dressen con 112 e Paris con 104. La generale è invece guidata da Matthias Mayer con 221 punti, davanti a Kriechmayr 212. Terzo è Paris con 204. Domenica il programma delle gare oltre oceano si chiude con il gigante che vede la prima manche programmata per le 17.45 e la seconda per le 20.45.

Ordine d’arrivo DH maschile Beaver Creek (Usa):

1. FEUZ Beat SUI 1’12″98

2. CLAREY Johan FRA +0″41

2. KRIECHMAYR Vincent AUT +0″41

4. REICHELT Hannes AUT +0″43

5. SEJERSTED Adrian Smiseth NOR +0″44

6. COCHRAN – SIEGLE USA +0″49

7. SCHWAIGER Dominik GER +0″64

7. KILDE Aleksander Aamodt NOR +0″64

9. JANSRUD Kjetil NOR +0″87

9. THEAUX Adrien FRA +0″87

11. BAILET Matthieu FRA +0″88

11. PARIS Dominik ITA +0″88

13. SEGER Brodie CAN +0″91

14. CAVIEZEL Mauro SUI +0″95

15. WALDER Christian AUT +0″96

16. ALLEGRE Nils FRA +1″04

17. JANKA Carlo SUI +1″06

17. NYMAN Steven USA +1″06

19. DRESSEN Thomas GER +1″10

20. KOELL Alexander SWE +1″17

21. FRANZ Max AUT +1″18

22. GOLDBERG Jared USA +1″23

23. KRYENBUEHL Urs SUI +1″32

24. DANKLEMAIER Daniel AUT +1″33

25. NEUMAYER Christopher AUT +1″35

25. STRIEDINGER Otmar AUT +1″35

27. MUZATON Maxence FRA +1″39

28. HINTERMANN Niels SUI +1″43

29. MANI Mils SUI +1″46

29. BAUMANN Romed GER +1″46

33. BUZZI Emanuele ITA +1″57

34. CASSE Mattia ITA +1″59

38. MARSAGLIA Matteo ITA +1″70

50. FILL Peter ITA +2″04

60. SIMONI Federico ITA +4″00