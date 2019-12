Tre centesimi hanno diviso Dominik Paris dal primo posto anche nel superG di Bormio, prima prova della combinata alpina. Il carabiniere della Val d’Ultimo, che nel 2018 aveva vinto il superG disputato nella località valtellinese, si è dovuto arrendere al norvegese Aleksander Kilde, di un soffio più veloce nella prova odierna con il tempo di 1’33″42. Per l’attuale leader della Cdm e di discesa, si tratta comunque di una ottima prestazione in vista dello slalom in cui sarà chiamato a difendersi per guadagnare punti importanti in ottica classifica generale. Molto positivo anche il risultato del velocista Guglielmo Bosca che è riuscito a chiudere nella top 10: il 26enne nato a Milano si è reso protagonista di un giro di assoluto livello con un distacco di ‘solo’ 87 centesimi, grazie al quale è riuscito a chiudere decimo. Poco più indietro c’è Riccardo Tonetti, 16esimo a 1″97 dalla vetta. Il 30enne delle Fiamme Gialle, miglior combinatista azzurro dopo il quarto posto negli ultimi Mondiali di Are nella gara di specialità, cercherà di guadagnare posizioni nella seconda parte della gara. Poco fuori i primi venti c’è Alexander Prast, 26esimo a 2″27, meglio di Florian Schieder che è al 30esimo posto. Mattia Casse si deve accontentare della 35esima piazza con un ritardo di 3″29.

Al traguardo è molto stanco Dominik Paris, impegnato per il terzo giorno consecutivo su una pista tutt’altro che facile: “Alla Carcentina ho fatto un piccolo errore. Bisognerà vedere le gambe per lo slalom dopo le prove e tre gare veloci. Non so se il vantaggio basterà ma comunque ci provo“. Questo invece il bilancio di Riccardo Tonetti: “Nel complesso sono soddisfatto della prova anche se qualche errore l’ho fatto. Va detto però che in superG non si può pensare di fare tutto perfettamente. Ora in slalom vediamo di riuscire a recuperare qualche posizione rispetto ai discesisti che sono davanti“. Raggiante Guglielmo Bosca, autore di un tempo importante: “Sono molto soddisfatto della mia prova su una così esigente come la Stelvio. Ho gestito le energie in cima per poi dare tutto nella parte finale del tracciato. Ora cercherò di sciare pulito nello slalom e attaccare“. La manche di slalom scatterà alle ore 14,15.

Ordine d’arrivo SG Combinata Alpina Cdm Bormio (Ita):

1. KILDE Aleksander Aamodt NOR +1:33.42

2. PARIS Dominik ITA +0.03

3. KRIECHMAYR Vincent AUT +0.35

4. ALLEGRE Nils FRA +0.50

5. CAVIEZEL Gino SUI +0.63

6. MAYER Matthias AUT +0.64

7. MEILLARD Loic SUI +0.77

8. CATER Martin SLO +0.82

9. DANKLMAIER Daniel AUT +0.84

10. BOSCA Guglielmo ITA +0.87

16. TONETTI Riccardo ITA +1.60

26. PRAST Alexander ITA +2.27

33. SCHIEDER Florian ITA +2.82

35. CASSE Mattia ITA +3.29