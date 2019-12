Sci alpino – Coppa del Mondo: Shiffrin dominante nello slalom di Killington, decima Curtoni

Shiffrin domina lo slalom di Killington. Curtoni decima, rimpianto per una grande Brignone

Pronta riscossa di Mikaela Shiffrin nello slalom emminile di Killington valevole per la Coppa del mondo. La campionessa statunitense, sconfitta il giorno precedente in gigante dalla coppia azzurra Bassino-Brignone, ha dominato la prova fra i pali stretti, rifilando distacchi abissali alla concorrenza. Petra Vlhova, relegata al ruolo di comprimaria nonostante il secondo posto, accusa addirittura 2″29, mentre la terza classificata Anna Swenn Larsson rmedia 2″73. Per Mikaela di tratta del trionfo numero 62 in carriera (la 42sima in slalom), che le permette di appaiare Anne Marie Moser-Proell, l’avvicinamento a Lindsey Vonn (fermatasi a quota 82) prosegue.

In chiave italiana c’è enorme rammarico per Federica Brignone. La valdostana, rinvigorita dal podio in gigante, ha attaccato a tutta nella prima manche con il pettorale 31, conquistando un eccellente undicesimo posto parziale. Ancora meglio stava andando nella seconda, purtroppo ha inforcato quando aveva un netto vantaggio su Nina Haver-Loeseth, giunta alla fine quinta. Così l’unica classificata è stata Irene Curtoni, decima a 4″40, non qualificate per la seconda manche Martina Peterlini, sono uscite Roberta Midali e Lara Della Mea. La graduatoria generale vede Shiffrin salire a 340 punti, seguita da Michelle Gisin con 148 e Vlhova con 138. Il prossimo appuntamento con il circuito prevede la tre giorni canadese di Lake Louise: due discese venerdì 6 e sabato 7, supergigante domenica 8 dicembre.

Ordine d’arrivo SL femminile Killington (Usa):

1 SHIFFRIN Mikaela USA 1:50.45

2 VLHOVA Petra SVK +2.29

3 SWENN LARSSON Anna SWE +2.73

4 ACKERMANN Christina GER +3.08

5 HAVER-LOESETH Nina NOR +3.41

6 LIENSBERGER Katharina AUT +3.73

7 REMME Roni CAN +3.88

8 GALLHUBER Katharina AUT +4.15

9 GISIN Michelle SUI +4.28

10 CURTONI Irene ITA +4.40

11 LYSDAHL Kristin NOR +4.62

12 STJERNESUND Thea Louise NOR +4.67

12 MAIR Chiara AUT +4.67

14 SCHMOTZ Marlene GER +4.88

15 FJAELLSTROEM Magdalena SWE +5.04

16 WIKSTROEM Emelie SWE +5.07

17 CAPOVA Gabriela CZE +5.09

18 ANDO Asa JPN +5.20

19 BUCIK Ana SLO +5.34

20 DANIOTH Aline SUI +5.48

21 GRITSCH Franziska AUT +5.51

18 HOLTMANN Mina Fuerst NOR +5.71

23 STAALNACKE Ylva SWE +5.86

24 TILLEY Alex GBR +6.32

25 DUERR Lena GER +7.56

26 CHABLE Charlotte SUI +8.08

32. Martina Peterlini ITA +5″41

BRIGNONE Federica ITA ritirata nella 2a manche

DELLA MEA Lara ITA ritirata nella 1a manche

MIDALI Roberta ITA ritirata nella 1a manche