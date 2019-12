Prima vittoria in carriera per Alexander Prast sul circuito di Coppa Europa. Il 23enne altoatesino di Terlano, tesserato per il Centro Sportivo Carabinieri, si è messo alle spalle la concorrenza nel primo dei due supergiganti previsti in giornata, terminando la prova con il tempo di 56″43. Sul podio salgono a fargli compagnia gli svizzeri Urs Kryenbuehl e Arnaud Boisset, in ritardo rispettivamente di 20 e 31 centesimi. Prast, che l’anno scorso ha fatto qualche apparizione in Coppa del mondo ottenendo un 31simo posto nella combinata alpina di Bansko, non aveva mai fatto meglio del quinto posto nel trofeo continentale, mentre l’Italia festeggia il secondo trionfo della stagione, dopo quello di Tommaso Sala nello slalom di Funesdalen.

Buoni segnali arrivano anche da Guglielmo Bosca, decimo a 71 centesimi, mentre Henri Battilani è finito quattordicesimo a 83 centesimi. Fuori dai punti Pietro Zazzi, Nicolò Molteni, Matteo Vaghi, Federico Vaghi, Federico Paini, Matteo Pradal, Florian Schieder, Mattia Cason e Luca Resinelli, ritirato Tobias Knollseisen.

Ordine d’arrivo SG maschile Coppa Europa Zinal:

1. Alexander Prast (Ita) 56″43

2. Urs Kryenbuehl (Svi) +0″20

3. Arnaud Boisset (Svi) +0″31

4. Stefan Babinksy (Aut) +0″42

5. Nils Mani (Svi) +0″45

6. Daniel Hemetsberger (Aut) +0″47

7. Manuel Traninger (Aut) +0″53

8. Evan Klufts (Fra) +0″57

9. Niklas Koeck (Aut) +0″58

10. Guglielmo Bosca (Ita) +0″71

Henri Battilani (Ita) +0″83 Pietro Zazzi (Ita) +1″35 Nicolò Molteni (Ita) +1″61 Matteo Vaghi (Ita) +1″72 Federico Paini (Ita) +1″81 Matteo Pradal (Ita) +1″88 Florian Schieder (Ita) +2″41 Mattia Cason (Ita) +2″42 Luca Resinelli (Ita) +3″20

Tobias Knollseisen (Ita) ritirato

