Due gare di Coppa Europa e due gare di Coppa del mondo. Sarà una settimana molto intensa in quel di St.Moritz, la località svizzera che si prepara ad ospitare le stelle dello sci alpino. Le danze si sono aperte con il superG di martedì 10 dicembre valido per la Coppa Europa, che ha visto scendere in pista la cuneese Marta Bassino, reduce dallo splendido successo in quel di Killington con tanto di doppietta azzurra insieme a Federica Brigonone, e altre atlete di spessore come Wendy Holdener e Tessa Worley. Proprio la francese è stata protagonista nel supergigante, centrando il podio dietro solo alla svedese Ida Dannewitz, brava nell’anticiparla per 0″08. Al terzo posto c’è Wendy Holdener, staccata di 0″33. Buona la prestazione di Marta Bassino, settima a 0″65, mentre Laura Pirovano, 11esima, non entra nella top 10 per soli 0″12. Più dietro Giulia Albano, 14esima a 1″33, e Asja Zenere, 20esima a 2″00. La classifica generale di Coppa Europa è comandata dalla tedesca Jessica Hilzinger con 296 punti, Asja Zenere e Valentina Rossi Cillara sono le prime azzurre rispettivamente all’ottavo e nono posto.

Ordine d’arrivo SG Coppa Europa St.Moritz (Sui):

1. DANNEWITZ Ida SWE 1:16.73

2. WORLEY Tessa FRA +0.08

3. HOLDENER Wendy SUI +0.33

4. JENAL Stephanie SUI +0.50

5. SCHNEEBERGER Rosina AUT +0.58

6. FEST Nadine AUT +0.63

7. BASSINO Marta ITA +0.65

8. NORBYE Tuva NOR +0.66

9. ROUX Tifany FRA +0.67

10. KOPP Rahel SUI +0.72

11. PIROVANO Laura ITA +0.84

14. ALBANO Giulia ITA +1.33

20. ZENERE Asja ITA +2.00

27. SCHRANZHOFER Elisa ITA +2.46

49. PIZZATO Sofia ITA +4.23

ZANONER Monica ITA ritirata

DA CANAL Carlotta ITA ritirata

CILLARA ROSSI Valentina ITA ritirata

GALLI Jole ITA ritirata

RUNGGALDIER Teresa ITA ritirata

Classifica generale Coppa Europa:

1. HILZINGER Jessica GER 296

2. RASK Sara SWE 295

3. FEST Nadine AUT 228

4. SCHNEEBERGER Rosina AUT 173

5. GUEST Charlie GBR 140

6. NORBYE Tuva NOR 138

7. MAARSTOEL Andrine NOR 134

8. ZENERE Asja ITA 126

9. CILLARA ROSSI Valentina ITA 109

9. MONSEN Marte NOR 109