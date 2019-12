Il meteo non è stato clemente nei confronti delle gare della Val Gardena. Dopo il superG infinito di venerdì, su Santa Cristina è arrivata tanta pioggia, mentre sulla parte alta della Saslong è nevicato copiosamente. Sempre presente il denso banco di nebbia che aveva condizionato la gara in tre parti che aveva assegnato la vittoria a Vincent Kriechmayr.

Quest’oggi la giuria non ha avuto esitazioni: dalla prima mattina aveva deciso di ritardare la ricognizione degli atleti e abbassare l’eventuale partenza della discesa. Poi, preso atto del peggiorare delle condizioni meteo, ha deciso di cancellare la gara già alle nove del mattino, prima ancora che gli atleti uscissero dagli alberghi. Finisce il primo week-end veloce italiano, dunque, e ora si attende dalla Federazione internazionale la data e la località per il recupero della discesa cancellata.

